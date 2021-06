Il Messaggero: "Lazio, sale l'ansia per Sarri. Lotito sempre più nervoso"

"Dopo la vicenda Inzaghi, sale l'ansia per l'erede Sarri". Il Messaggero scrive questo a proposito della trattativa che dovrebbe portare l'allenatore toscano a sedersi sulla panchina biancoceleste. Ieri mattina Lotito aspettava di ricevere i contratti firmati per poi annunciare oggi la firma dell'allenatore, ma invece ci sono stati solo silenzi. Il presidente laziale giura di essere andato incontro a tutte le richieste del tecnico, che però ha i suoi tempi per assimilare i cambiamenti. Nel mentre però, il nervosismo di Lotito cresce. La dead line doveva essere oggi ma è possibile che si attenda qualche altro giorno, anche perché non trovare l'intesa con Sarri dopo questa lunga trattativa, sarebbe deleterio per la Lazio.