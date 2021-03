Il Messaggero: "Mkhitaryan contro il suo passato per ritrovare la via del gol"

vedi letture

"Mkhitaryan contro il suo passato per ritrovare la via del gol" scrive scrive Il Messaggero sulla Roma, prossima avversaria in campionato del Parma. I giallorossi, prima dell'impegno del Tardini contro i crociati, dovranno vedersela con lo Shakhtar in Europa League, sfida da ex per Micki e anche per il tecnico della Roma Fonseca che punta ancora sull'armeno Mkhitaryan che non segna da oltre un mese ma è il giocatore che ha inciso di più per numero di reti e assist.