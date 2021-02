Il Messaggero: "Roma, Dzeko ora è uno dei tanti. Dovrà riconquistare la maglia da titolare"

Secondo Il Messaggero, con l'Udinese tocca (probabilmente) a Borja Mayoral, con il Braga a Edin Dzeko. E via così, alternandosi. La tregua è stata firmata, ma il bosniaco non torna titolare inamovibile, queste almeno le indicazioni del momento. Fonseca cercherà di ottenere il meglio da entrambi, fino a quando non ricambieranno (se accadrà) le situazioni. Ma ormai la questione è chiara: nonostante la pax è rimasto il gelo. Il posto, insomma, Dzeko se lo deve riguadagnare. Per il tecnico, lo spagnolo Mayoral è perfettamente in grado di reggere l'attacco della Roma, con carateristiche diverse. Sull'argomento fascia, Fonseca per ora mantiene il punto, nonostante la squadra non abbia problemi a riconsegnare i gradi a Dzeko.