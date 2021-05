Il Messaggero: "Roma, Mourinho chiama Amelia nel suo staff. Il feeling nato ai tempi del Chelsea"

E' tempo di costruire lo staff per José Mourinho prima di approdare alla Roma. Il Messaggero questa mattina sottolinea come lo Special One abbia contattato l'attuale allenatore del Livorno, Marco Amelia. Il tecnico vuole da sempre accanto qualcuno che possa semplificargli i dettagli in un ambiente nuovo e con l'ex portiere ha creato un feeling dal periodo trascorso insieme al Chelsea dove l'italiano non ha mai giocato, ma ciò è bastato per instaurare un bel rapporto. Amelia ha avuto contatti con club impegnati nei playoff di Serie C e con alcuni che si stanno giocando i playout di Serie B, ma la chiamata ed il richiamo di Mourinho rischiano di scombinare i piani.