Il Messaggero: "Roma, Mourinho sceglie ancora Belotti: l'ex Torino dal 1' contro il Betis"

Andrea Belotti è pronto a partire dal primo minuto anche contro il Betis Siviglia in Europa League. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Gallo, in attesa di ritrovare la forma, è stato scelto ancora una volta da Mourinho per guidare l'attacco della Roma il giovedì. Così lo Special One plasma i suoi soldati rendendoli fedeli al suo credo tattico, trasformandoli in armi letali da utilizzare in qualsiasi momento. Out probabilmente uno tra Dybala e Zaniolo, con Abraham che farà coppia con l'ex Torino.