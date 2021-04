Il Messaggero: "Roma, una vittoria per non dire addio al quarto posto"

"Roma, la fascia da Champions". Questo il titolo a pagina 26 che Il Messaggero dedica ai giallorossi e all'impegno di oggi in casa del Sassuolo. Fonseca in piena emergenza si affida al suo capitano Lorenzo Pellegrini. Col Sassuolo serve una vittoria per non dire addio al quarto posto. Convocati Cristante e Veretout: la difesa resta in difficoltà. Il gruppo è in bolla e solo stamattina si avranno i risultati dell'ultimo tampone.