Il Messaggero: "Tutti in piedi per l'Italia: lezione di calcio alla Turchia"

"Tutti in piedi per l'Italia" titola in prima pagina Il Messaggero in riferimento alla vittoria di ieri sera degli azzurri nella gara inaugurale degli Europei. La Nazionale ha mostrato grande equilibrio e velocità: dà una lezione di calcio alla Turchia decollando nel cielo della Capitale. Dopo una breve fase di studio, poi la partita prende una netta direzione verso gli azzurri. All'interno dell'Olimpico si respira voglia di normalità con gli spettatori sulle tribune e lo spettacolo con Bocelli durante l'inaugurazione.