Il Secolo XIX: "Assalto alla Lituania, Mancini vede Lippi: 'Un onore'"

"Assalto alla Lituania, Mancini vede Lippi: 'Un grande onore. Ora conta fare tris'". L'Italia insegue il 25° risultato utile, come riuscì al commissario tecnico del Mondiale, Marcello Lippi. Oggi gli azzurri scenderanno in campo per affrontare la Lituania, in trasferta. Mancini carica: "Serve vincere". Insidie stanchezza e campo sintetico.