Il Secolo XIX: "Balla, col Cagliari altro spareggio per completare la partenza sprint"

Impegno casalingo per il Genoa. La squadra di Davide Ballardini scenderà in campo al "Ferraris" questo pomeriggio contro il Cagliari per un match importantissimo per la zona salvezza. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Balla, col Cagliari altro spareggio per completare la partenza sprint".