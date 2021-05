Il Secolo XIX: "Ballardini ora è pronto a programmare il futuro del Genoa"

"Ballardini ora è pronto a programmare il futuro del Genoa". Così Il Secolo XIX nell'edizione odierna spiega come ci siano giovani da valorizzare e giocatori esperti a cui affidare la crescita della squadra. Tra le tante note liete della stagione del Grifone oltre al rendimento di Destro, c'è Milan Badelj che ha tolto la ruggine accumulata nelle due stagioni precedenti tra Lazio e Fiorentina con Strootman vicino, ma anche le prove di Criscito, Pandev, Scamacca, Rovella. E per l'anno prossimo, a cui Ballardini penserà a partire da dopo domenica con idee nuove per programmarlo nel migliore dei modi, è già prenotato Stefano Sabelli in scadenza con l'Empoli.