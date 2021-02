Il Secolo XIX contro Simone Inzaghi: "Il 12° uomo in campo, per lui le regole non valgono"

"Il 12° uomo in campo, per lui le regole non valgono", titola Il Secolo XIX contro Simone Inzaghi. Le regole valgono, ma non per tutti: l'immagine incriminata gira sui social da ieri. Quarto minuto di recupero di Lazio-Sampdoria, punizione per i blucerchiati: Mentre Quagliarella tira Inzaghi è almeno un metro dentro il campo: dietro le spalle di Massa ma esattamente davanti agli occhi del quarto uomo. Mentre Ranieri si piazza nello spigolo della sua area di competenza, attento a non uscire. Un comportamento già notato durante la gara: spesso l'allenatore biancoceleste è uscito dai propri spazi. Episodi che non aiutano a comprendere il regolamento e a creare un clima sereno tra tifosi e classe arbitrale.