Il Secolo XIX: "Danesi battuti 2-1. Sarà l'Inghilterra a sfidare l'Italia"

vedi letture

"Danesi battuti 2-1. Sarà l'Inghilterra a sfidare l'Italia" scrive Il Secolo XIX in edicola stamani. In prima pagina c'è spazio per la finalissima dell'Europeo: l'Inghilterra ha vinto contro la Danimarca per 2-1, ai supplementari, grazie a un discusso calcio di rigore. Ora gli inglesi, sul terreno amico di Wembley, affronteranno l'Italia di Mancini, domenica, in finale.