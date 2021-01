Il Secolo XIX: "Genoa, da sconosciuto a punto fermo: il sogno di Shomurodov"

vedi letture

L'edizione odierna de Il Secolo XIX scrive che Eldor Shomurodov sogna una nuova frontiera calcistica, quella dell'Uzbekistan, ora numero 85 nella classifica Fifa, da portare al Mondiale. Eldor sogna, da sconosciuto in pochi mesi è diventato il punto fermo del Genoa perché si integra bene con tutti gli altri: da Scamacca a Destro, passando per Pjaca, tutti hanno tratto giovamento dalla sua presenza. Ha iniziato a pronunciare qualche parola di italiano ma per il momento si limita più che altro a capire quello che gli viene detto. Il feeling con i compagni è stato subito forte, lo si vede in campo anche perché come attaccante partecipa molto alla fase difensiva.