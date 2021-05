Il Secolo XIX: "Genoa, Preziosi è convinto di salvarsi ma servono punti per non rischiare"

"Genoa, Preziosi è convinto di salvarsi ma servono punti per non rischiare", scrive oggi Il Secolo XIX. Servono punti, magari anche solo uno, ma bisogna muovere la classifica, perché restare fermi dopo aver fatto un exploit capace di risollevare le sorti del Genoa sarebbe troppo rischioso. C'è di nuovo il Bologna sul cammino salvezza del Genoa e servirà muovere la classifica per non correre rischi nelle ultime due giornate. "Ci salveremo" ha detto il presidente Preziosi ai giocatori dopo la partita con il Sassuolo. Ma ora serve l'ultimo sforzo.