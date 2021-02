Il Secolo XIX: "Il Genoa di Ballardini non si ferma più"

vedi letture

"Il Genoa di Ballardini non si ferma più", titola stamane Il Secolo XIX. Netta vittoria per 3 a 0 per i rossoblu contro il Crotone e zona calda sempre più distante. Una doppietta di Destro e la rete di Czyborra regalano i tre punti alla truppa di Ballardini, che ora procede a ritmi importanti e si allontana dalla bagarre per non retrocedere.