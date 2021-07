Il Secolo XIX in apertura: "A viso aperto con la Spagna. L'Italia punta sulla qualità"

"A viso aperto con la Spagna. L'Italia punta sulla qualità" titola in taglio alto l'edizione odierna de Il Secolo XIX, in riferimento alla semifinale di questa sera a Wembley tra Italia e Spagna. Il CT Roberto Mancini carica gli azzurri nella conferenza di ieri e si affida alla qualità che ha contraddistinto l'Italia fino a ora. Davanti ballottaggio Chiesa-Berardi per completare il tridente al fianco di Immobile e Insigne.