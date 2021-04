Il Secolo XIX: "La Samp ci prova, il Genoa sbaglia: due sconfitte per le genovesi"

Il Secolo XIX oggi in edicola in taglio laterale lascia spazio al campionato di Sampdoria e Genoa. I blucerchiati ieri con coraggio hanno provato ad impensierire il Napoli, tenendo la partita in discussione fino a pochi minuti dal novantesimo: è però arrivata una sconfitta per due a zero che non muove la classifica. Il Genoa invece, all'Allianz Stadium contro la Juventus, ha sbagliato tanto fin dai primi minuti, e l'attacco bianconero non ha perdonato: un netto 3 a 1 mai realmente in discussione.