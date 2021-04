Il Secolo XIX: "Le liguri e il costo del Covid: 1 milione e mezzo in tamponi"

"Le liguri e il costo del Covid: 1 milione e mezzo in tamponi" scrive Il Secolo XIX in edicola quest'oggi. A marzo di un anno fa il coronavirus ha sconvolto anche il calcio: un salasso per tutti i club della nostra Serie A. Gabbiadini della Sampdoria tra i primi positivi. Il numero di tamponi effettuati da marzo 2020 a oggi tocca ormai quota 7mila per la Samp, con una spesa di mezzo milione. Numeri simili anche per il Genoa e lo Spezia per una spesa complessiva che supera il milione e mezzo di euro.