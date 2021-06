Il Secolo XIX: "Mancini&Vialli, gemelli d'Italia". L'amicizia in un abbraccio

C'è spazio anche per la Nazionale sull'apertura odierna de Il Secolo XIX: "Mancini&Vialli, gemelli d'Italia", titola il quotidiano, che sceglie come immagine quella dell'abbraccio tra i due ex compagni di squadra alla Sampdoria dopo il gol di Federico Chiesa contro l'Austria. Dal blucerchiato all'Italia - si legge -, l'amicizia in un abbraccio.