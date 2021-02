Il Secolo XIX: "Ranieri come Conte. Contro le critiche compatta i suoi e parte all'attacco"

"Ranieri come Conte. Contro le critiche compatta i suoi e parte all'attacco" scrive Il Secolo XIX sulla Sampdoria. Il tecnico blucerchiato non ha gradito alcuni appunti sul gioco della sua squadra. "Giochiamo male sento dire... allora inverto le parti. Sono io che vorrei invece sapere una cosa. Mi vengono in mente le gare con Lazio, Fiorentina all'andata, Atalanta, Verona, vi sono sembrate delle brutte Sampdoria? Abbiamo vinto giocando male?" le sue parole. Una reazione 'alla Conte' che alla Sampdoria non si era mai vista. Ora si alza l'asticella. All'Olimpico terzo appuntamento del mini ciclo da 5 che dovrebbe spiegare meglio di che pasta è fatta questa Samp. Sullo sfondo rimane la questione legata al rinnovo del contratto: "Non c'è una tempistica vera e propria. Quando il presidente mi chiamerà, io parlerò. Ora mi sembra onestamente prematuro. Vado avanti per la mia strada. A me piace andare ogni giorno al campo e allenare".