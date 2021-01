Il Secolo XIX: "Samp ammazzagrandi. Contro l'Inter la vince Ranieri"

In molti ieri, assicura Il Secolo XIX, hanno interpretato il rigore parato da Audero a Sanchez come un buon auspicio. Dalla premonizione alla realtà, perché la Sampdoria è riuscita ad interrompere la travolgente cavalcata dell'Inter con una prova "attenta, coraggiosa, di sofferenza organizzata e anche con quel pizzico di fortuna evocata alla vigilia da Claudio Ranieri": "Partita preparata benissimo - si legge -, scelte di formazione che si sono mostrate giuste, a cominciare dalla sorpresa Damsgaard". Al danese è stata assegnata una marcatura a uomo su Brozovic che "profumava di anni '70". E se il blucerchiato ha sempre avuto voglia di correre dietro al croato, non è stato lo stesso al contrario. "Ranieri - prosegue il quotidiano - ha impostato la partita in modalità 'alta', aggressione immediata alla costruzione interista, eseguita quasi senza sbavatura nei primi 20'". La Samp conferma dunque la sua fama di ammazzagrandi: la parte facile (si fa per dire) è stata fatta, ma adesso c'è il trittico Spezia-Udinese-Parma, un bel banco di prova.