Il Secolo XIX: "Samp, col Toro serve almeno un pari per evitare pericoli e paure"

Secondo Il Secolo XIX in casa Sampdoria non si guarda più i rosa e in avanti, all'ottavo posto del Sassuolo, ma in grigio nello specchietto retrovisore, al diciottesimo del Cagliari. Serve almeno un pari col Torino, un passo falso complicherebbe ulteriormente il trittico Milan-Napoli-Verona, che si presenta già fisiologicamente con alto coefficiente di difficoltà. C'è chi pensa che il risultato coi granata andrà a impattare sul finale di stagione, lo pensa anche qualcuno dentro il gruppo squadra, anche se - si legge - ovviamente non lo dice.