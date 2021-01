Il Secolo XIX: "Samp, extra lavoro al video per scoprire i punti deboli della Juve"

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio ai blucerchiati con il titolo seguente: "Samp, extra lavoro al video per scoprire i punti deboli della Juve". All'andata il 3-0 fu severo, ma oggi sarà una sfida tutta diversa con Ranieri che rispetto ai suoi predecessori utilizza molto e quasi esclusivamente i filmati per preparare le partite. Super lavoro dunque anche per lo staff del tecnico in quanto Pirlo ha cambiato molto durante la stagione, ma ha evidenziato comunque dei punti deboli come l'utilizzo di soltanto due difensori di ruolo anche se finora, con il Verona, il reparto arretrato è il meno battuto. Intanto Ranieri ha studiato, insieme ai suoi collaboratori, qualche schema per sorprendere la Vecchia Signora.