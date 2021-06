Il Secolo XIX: "Samp, Ferrero spinge Maran allo Spezia per sbloccare Faggiano"

vedi letture

Il Secolo XIX si sofferma sul futuro delle panchine di Sampdoria e Spezia. Intrecci di mercato: "Samp, Ferrero spinge Maran allo Spezia per sbloccare Faggiano". Il 4 luglio la Samp annuncerà il nome del nuovo allenatore, che sarà Roberto D'Aversa. Verrà annunciato nel giorno in cui fu annunciato...Marco Giampaolo, rivale di D'Aversa nella corsa alla panchina doriana. Il parto D'Aversa è stato lungo e travagliato. I primi contatti si sono avuti già a marzo, quando Ferrero ha capito che non avrebbe confermato Ranieri. Il tecnico risolverà il contratto con il Parma e diventerà il settimo allenatore di Ferrero in 8 anni. Capitolo Faggiano: proseguono i contatti per liberarlo dal Genoa. E Ferrero ha sponsorizzato Rolando Maran, ancora legato da un contratto con il Genoa, per fare un regalo a Preziosi e avere in cambio una buonuscita per Faggiano.