Il Secolo XIX: "Spezia indomito, in 10 impone il pari al Torino. Italiano sorride"

Un pareggio che sa di vittoria per lo Spezia. La squadra di Vincenzo Italiano, in dieci praticamente per tutto il match dopo il rosso a Vignali al settimo minuto, ha tenuto botta al Torino conquistando un punto importantissimo per la classifica. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Spezia indomito, in 10 impone il pari al Torino. Italiano sorride, Giampaolo rischia il posto".