Il Secolo XIX: "Un Papa per il Genoa. Criscito e Rossi a lavoro per il ritorno di Sokratis"

"Un Papa per il Genoa. Criscito e Rossi a lavoro per il ritorno di Sokratis". Questo il titolo che Il Secolo XIX dedica al suo interno ai rossoblù. Il difensore dell'Arsenal non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno e la diplomazia degli ex compagni ha fatto incassare il gradimento del greco che ha già militato nel Grifone. Proposto un ruolo di leader nello spogliatoio e due anni e mezzo di contratto con Papastathopoulos che ha dato la possibilità al Genoa di pareggiare l'offerta del Fenerbahce che arriverà nei prossimi giorni. A pari condizioni sceglierà i rossoblù.