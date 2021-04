Il Tempo: "Lotito ha vinto il seggio ma il Senato non glielo dà"

"Lotito ha vinto il seggio ma il Senato non glielo dà". Titola così in prima pagina l'edizione odierna de Il Tempo che torna sul Claudio Lotito senatore, scrivendo che il presidente della Lazio aspetta dallo scorso autunno di poter insediarsi in Senato, vincendo il ricorso nei confronti di Vincenzo Carbone (eletto in Forza Italia), ma il passaggio non avviene mai. Deve pronunciarsi l'aula del Senato con un ordine del giorno su questo, ma da mesi non viene messo in programma. E Lotito non diventa senatore.