La Gazzetta dello Sport: "Allegri incontra Pinto e apre alla Roma per giugno"

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si sottolinea un retroscena di mercato avvenuto ieri. Mentre tramontava lo scambio Dzeko-Sanchez, Massimiliano Allegri è stato intercettato nello stesso hotel in cui alloggiava Thiago Pinto. Allegri non sarebbe convinto di entrare in corsa in casa giallorossa. Discorso in assoluto che vale anche per la Roma ma anche per altre squadra: il tecnico livornese preferirebbe aspettare la prossima estate e partire con un nuovo progetto. Avrebbe però, in questo incontro con Pinto, aperto alla possibilità di un approdo alla Roma per la prossima stagione, non chiudendo in alcun modo la porta alle molteplici sollecitazioni arrivategli dalla capitale.