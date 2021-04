La Gazzetta dello Sport: "Donnarumma-Milan, rinnovo in stallo. Juve pronta a inserirsi"

La Gazzetta dello Sport scrive che, da bandiera del Milan, Gianluigi Donnarumma potrebbe diventare una clamorosa opportunità per la Juventus. Il legame tra il portiere e il Diavolo s'interromperà formalmente il 30 giugno, a meno che non succeda qualcosa nel frattempo. La dirigenza ha già fatto la sua offerta da 8 milioni di euro per il prolungamento e il sentimento prevalente sulla trattativa resta l'ottimismo, però intanto la firma non arriva e più il tempo passa più la situazione diventa complicata. Raiola vorrebbe per Gigio uno stipendio più ricco (12 milioni). L'asse con la Juve è solido e i discorsi in ballo tra club e procuratore sono tanti. Il Covid impone anche alla Signora di contenere gli ingaggi, ma di fronte a un affare a costo zero potrebbe fare un sacrificio, cercando di avvicinarsi all'ingaggio richiesto.