La Gazzetta dello Sport: "I nomi non bastano e il Cagliari ora ha paura. Serie B a un passo"

"I nomi non bastano e il Cagliari ora ha paura. Serie B a un passo", scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Dopo un girone ad annusare l'Europa, la scorsa estate Giulini ha messo in rosa una stella in difesa, Godin, ed un tecnico stimato, Di Francesco. Ora il Cagliari è ad un passo dalla B: da giovedì saranno in ritiro, e le ambizioni estive sono solo un ricordo. C'è ansia, lo spogliatoio ha qualche crepa e poco coraggio. Eppure il Cagliari in porta a Cragno, in difesa Godin, Rugani e Klavan, tutta gente che ha fatto la Champions. In mezzo al campo Nainggolan, Marin, Duncan e Nandez, con davanti Joao Pedro, Pavoletti e Simeone: mica male. Nessuno con questi nomi si sarebbe immaginato il Cagliari in B. Ma i problemi sono sorti dall'inizio, quando squadra e Di Francesco non si sono capiti.