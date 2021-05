La Gazzetta dello Sport: "Il feeling con Elkann e il ritardo di Marotta: Allegri torna alla Juve"

Alla fine l'ha spuntata Andrea Agnelli, abile a strappare il sì di Allegri dopo un lungo corteggiamento. L'assalto in extremis di Marotta, che ha contattato il livornese subito dopo lo strappo con Conte, si è rivelato tardivo. Nella ricostruzione delle ultime frenetiche ore di "mercato allenatori" de La Gazzetta dello Sport si apprende come le speranze dell'a.d. nerazzurro abbiano iniziato a crollare dopo le 11, quando il telefono di Max suonava a vuoto. Di lì a poco parte l'affondo per Inzaghi, con il suo agente che fa capolino nella sede nerazzurra e la separazione dalla Lazio che diventa di dominio pubblico intorno alle 18.30. In termini economici, l'Inter risparmia rispetto ai 13 milioni di ingaggio di Conte e si assicura un tecnico che già due anni fa era candidato alla panchina della Juve: adesso Milano - chiosa il quotidiano - è curiosa di scoprire quanto vale Simone.