La Gazzetta dello Sport: "Il futuro di Ronaldo tiene in ansia la Juventus"

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al futuro di Cristiano Ronaldo, che potrebbe essere lontano dalla Serie A: "Il futuro di Ronaldo tiene in ansia la Juventus". Il giocatore sta smaltendo la rabbia post eliminazione dall'Europeo. Il punto di partenza è noto: la Juve e lo stesso giocatore sanno che lasciarsi non sarebbe doloroso, il matrimonio - scrive la Rosea - non è stato dei più felici. Bisognerà capire se ci saranno delle offerte. Il futuro di CR7 condiziona le scelte della Juve perché il giocatore portoghese pesa a bilancio per 87 milioni, tra stipendio e ammortamento. La Juve attende.