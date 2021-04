La Gazzetta dello Sport: "Il PSG non ha deciso se riscattare Florenzi e l'Inter è già in agguato"

La Gazzetta dello Sport si occupa del futuro di Alessandro Florenzi: "Il PSG non ha deciso se riscattare Florenzi e l'Inter è già in agguato". Il club parigino non ha mandato segnali alla Roma e nemmeno al giocatore e così sono partiti i primi sondaggi da parte dell'Inter. Florenzi ha un contratto in scadenza nel 2023, il PSG può riscattarlo per 9 milioni. Al momento non vi sono certezze sulla conferma e l'Inter ha sondato il terreno. La valutazione non potrebbe allontanarsi troppo dalla cifra pattuita con il Paris Saint-Germain per il riscatto. A Conte manca un jolly 'alla Florenzi' e dalle parti di Appiano Gentile, il giocatore romano è stimato molto, con Marotta che provò a portarlo alla Juve alcuni anni fa.