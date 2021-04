La Gazzetta dello Sport: "Inter 10 vittorie da scudetto. Filosofia di gioco discutibile"

Sarà lo Scudetto della sostanza sentenzia La Gazzetta dello Sport in edicola oggi: "Inter 10 vittorie da scudetto. Filosofia di gioco discutibile". Decima vittoria di fila e +11 sul Milan, mani sullo Scudetto per i nerazzurri. Ieri però si è visto un Sassuolo dominante per palleggio e atteggiamento positivo. Conte e De Zerbi hanno visioni opposte e nel match di San Siro si è visto chiaramente. Tra le note più curiose il ruolo di Eriksen, schierato regista davanti la difesa in assenza di Brozovic squalificato: il danese a tratti si pestava i piedi con De Vrij. E nel finale i nerazzurri hanno temuto la beffa dei neroverdi ma è stato un finale affannoso e senza sorprese.