La Gazzetta dello Sport: "Inter, che LuLa. Coppia da 36 gol a caccia di Lewandowski e Muller"

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio al suo interno ai nerazzurri con questo titolo: "Inter, guarda che LuLa. Coppia da 36 gol a caccia di Lewandowski e Muller". Cade anche l'ultimo tabù nel giorno dell'allungo a +11 ed è il primo gol di testa per Lukaku che continua ad andare all'assalto delle migliori coppie gol di Europa toccando quota 36 centri insieme a Lautaro Martinez. Meglio di loro hanno fatto solamente i due del Bayern Monaco a quota 45. I numeri sono spaventosi per il belga che ha raggiunto quota 60 gol in 86 ufficiali, 21 in 28 in A quest'anno, 27 su 36 stagionali con 14 assist. Per Lautaro prima volta a 15 reti in Serie A.