La Gazzetta dello Sport: "Inter-Conte, non c'è aria di rottura. A breve l'incontro con Zhang"

"Inter-Conte, non c'è aria di rottura. A breve l'incontro con Zhang", scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Il grande enigma in casa Inter è il futuro di Conte. Il tecnico proferirà parola solo quando i dubbi sul futuro saranno sciolti. E Zhang non vuole presentarsi all'incontro con il tecnico a mani vuote, così aspetta l'ok del prestito da 250 milioni. Il giorno della firma dovrebbe essere giovedì, con possibilità di slittare a venerdì. Poi l'incontro, che non sarà un faccia a faccia ma un vertice: accanto a Zhang e Conte ci saranno Marotta e Antonello, oltre che Ausilio. Conte chiede chiarezza e garanzie, ma attorno a lui veleggia un moderato ottimismo: non vuole rovesciare il tavolo, a meno che i sacrifici chiesti non siano eccessivi. Ma i segnali non indicano una rottura imminente.