La Gazzetta dello Sport: "Juve, con l'aumento di capitale Locatelli è più vicino"

"Juve, con l'aumento di capitale Locatelli è più vicino" scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Quello dei bianconeri è il più grande aumento di capitale della storia del calcio italiano. Come spiegato dalla Juve, l'esigenza nasce dal dover fronteggiare i danni della pandemia quantificabili attorno ai 320 milioni di euro. Il messaggio però è importante: la Juve è solida e ha una proprietà forte alle spalle. Una parte dei 400 milioni potrebbe essere utilizzata per il mercato e in questo senso l'operazione Manuel Locatelli con il Sassuolo potrebbe diventare presto realtà.