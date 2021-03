La Gazzetta dello Sport: "Juve, progetto Pirlo a rischio. Le ombre di Allegri e Zidane"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport stamani sottolinea come il progetto Pirlo sembri ora a serissimo rischio: ecco perché Allegri, he per coincidenza - si legge - aveva accetta l'invito a parlare a Sky proprio per domenica sera, ora appare la soluzione più logica per il futuro, se la Juventus deciderà di cambiare. Vuole tornare in panchina, ha il carisma per gestire le situazioni complesse, è ancora in buoni rapporti con Agnelli. Una decisione forte, come complicate sono anche le scelte alternative: da Zidane, affascinante ma legato al Real e ai risultati, fino a Mancini e Spalletti, che per un motivo o per l'altro avrebbero un senso.