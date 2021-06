La Gazzetta dello Sport: "L'Inter studia il blitz in Danimarca per stare al fianco di Eriksen"

La Gazzetta dello Sport sottolinea come Christian Eriksen abbia espresso una richiesta dall'ospedale: la pizza. Segno dell'appetito che non manca ed ennesimo buon segnale sulle condizioni di salute del centrocampista. L'Inter sta pensando di raggiungerlo in Danimarca: lo staff medico nerazzurro sembra orientato a fare un blitz a Copenaghen anche per mostrargli la propria vicinanza.