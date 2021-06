La Gazzetta dello Sport: "La Juve spinge per Gabriel Jesus. Può arrivare anche con Ronaldo"

vedi letture

"La Juve spinge per Gabriel Jesus. Può arrivare anche con Ronaldo" scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. La Juve non vuole perdere tempo prezioso e, in attesa della decisione di Cristiano Ronaldo, tiene vivi i contatti con il Manchester City per Gabriel Jesus. A rafforzare la candidatura del brasiliano l'apertura a un prestito, senza obblighi finanziari immediati, con il giocatore che è disponibile a trasferirsi alla Juventus, e con Cherubini che è lavoro per assecondare le richieste di Max Allegri ed è pronto a ingaggiare Gabriel Jesus anche in attesa degli sviluppi sul fronte CR7, qualunque essi siano.