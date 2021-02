La Gazzetta dello Sport: "La Juventus coi cerotti è appesa a Cristiano Ronaldo"

Juventus mai così CR-dipendente come quest'anno: è questo il giudizio de La Gazzetta dello Sport, che mette in evidenza come il portoghese abbia segnato da solo il 41% dei gol in Serie A dei bianconeri. L'ex Real non riposa mai, eppure non sembra risentirne: responsabilizzato dai problemi di Dybala e dalla condizione precaria di Morata e Kulusevski, ha segnato anche al Crotone, la sua ventiduesima vittima italiana. Di fatto tutte le squadre affrontate in campionato, ad eccezione soltanto del Chievo. Cristiano guida la classifica delle marcature all-time in Champions, e per raggiungerlo Haaland dovrà faticare non poco. In Italia la musica non cambia: CR7 è il capocannoniere attuale, il migliore marcatore dal suo arrivo nel nostro Paese con settanta reti, nonché il portoghese più prolifico della Serie A.