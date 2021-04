La Gazzetta dello Sport: "Lautaro ha rotto coi suoi agenti. Rischia la battaglia come Dybala"

"Lautaro ha rotto con i suoi agenti. Il rischio è una battaglia come Dybala", conferma La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. Lautaro ha scelto l'Inter e lo ha ribadito ai suoi vecchi agenti, definiti come troppo intraprendenti nel cercare nuove soluzioni per l'argentino. Il giocatore dovrebbe essere rappresentato dal padre Mario ma ora è agli inizi una battaglia con i vecchi procuratori sui diritti tv, un po' come accaduto come con l'altro argentino, ma della Juve, Paulo Dybala. L'Inter è lì che aspetta. Il nuovo contratto da 4,5 milioni più bonus e senza clausola è già pronto. E per l'annuncio non manca molto: fosse stato per il giocatore sarebbe già arrivato.