La Gazzetta dello Sport: "Lukaku, ansia Mondiale. Qatar in bilico"

"Lukaku, ansia Mondiale. Qatar in bilico", titola stamane La Gazzetta dello Sport. Ansia crescente, il dubbio che questo 2022 sia davvero maledetto per Lukaku. Maledetto per lui, per l’Inter, ma il pensiero è che possa diventarlo pure per il Belgio. Perché il punto è questo: oggi non c’è la certezza che quello in Qatar possa essere anche il Mondiale di Romelu. Ieri Lukaku è volato in Belgio, con qualche giorno d’anticipo sulla tabella di marcia, proprio per capire a fondo insieme alla sua nazionale come muoversi da qui in avanti. Al Mondiale ovviamente tiene, sarebbe strano il contrario. Già ieri si è sottoposto ad alcuni test, ma non a quelli decisivi per capire l’entità del nuovo problema dopo la ricaduta al flessore. È una corsa contro il tempo non prevista, colpa di uno scatto di troppo nella gara contro la Sampdoria, tanta era la voglia di segnare ancora a San Siro dopo la gioia col Plzen. La stagione sembra maledetta: partita con le migliori delle intenzioni, di fatto non è mai partita.