La Gazzetta dello Sport: "Mancini vuole la rosa XL. La Uefa per ora non apre"

vedi letture

"Mancini vuole la rosa XL. La Uefa per ora non apre", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Secondo il CT Mancini ne servono di più dei classici 23, almeno 25, forse anche 28. Un infortunio, una squalifica, gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Perché non allargare le liste? Sembra un appello ai colleghi quello di Mancini, a fare fronte comune: "La stagione è stata durissima, sarebbe bello avere più di 23 giocatori". Al momento l'UEFA pare non sentirci su questo argomento, mentre starebbe pensando a portare a cinque le sostituzioni possibili durante la competizione.