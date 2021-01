La Gazzetta dello Sport: "Samp a testuggine. Inter dominante ma inconcludente"

Seconda sconfitta in campionato per l'Inter, che manca la vittoria di fila numero nove. "Niente nona sinfonia", si legge oggi su La Gazzetta dello Sport, che pone l'accento sul rimpianto per l'occasione persa dai nerazzurri (che sarebbero stati primi a più due) e sulla preoccupazione per il secondo posto minacciato dalla Roma, ora a meno tre. E domenica c'è lo scontro diretto all'Olimpico. "Un'Inter pesante, macchinosa, contorta - scrive la rosea -. Dominante, però inconcludente. Senza Lukaku nell'undici titolare è venuto meno il trascinatore punto di riferimento e il rigorista infallibile". Contro una Samp raccolta a testuggine e pronta a ripartire, il risultato ha una sua logica tattico-strategica.