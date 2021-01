La Nazione: "Fiorentina, Kokorin non può essere convocato. Manca il permesso di lavoro"

"Fiorentina, Kokorin non può essere convocato. Manca il permesso di lavoro". Questo il titolo che La Nazione in edicola stamani dedica all'interno ai viola. Possibile che fosse stato convocabile anche per domani sera contro il Torino all'Olimpico, ma solo sabato arriverà dalla Russia il permesso di lavoro necessario per completare tutte le pratiche con la federazione italiana per essere dunque a disposizione di Prandelli.