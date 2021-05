La Nazione: "Sensi e Augello, due obiettivi per la nuova Fiorentina"

La Nazione in edicola questa mattina affronta il tema riguardante il mercato della Fiorentina. Due nuovi obiettivi per la prossima estate sono Stefano Sensi e Tommaso Augello. Il primo è raggiungibile anche grazie al fatto che l'Inter debba fare cassa per ragioni di bilancio e accetterebbe volentieri quasi una quindicina di milioni. L'altro invece ha un valore intorno ai 5 milioni di euro anche per il contratto di lunga durata con la Sampdoria ed è più probabile si punti al prestito con riscatto obbligatorio da far valere nell'estate del 2022.