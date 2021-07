La Repubblica: "Allarme virus. Roma blindata per gli inglesi contro l'Ucraina"

vedi letture

"Allarme virus. Roma blindata per gli inglesi contro l'Ucraina" scrive La Repubblica in prima pagina quest'oggi. In vista del quarto di finale tra Ucraina e Inghilterra allo stadio Olimpico, le autorità britanniche hanno invitato tutti a restare a casa. Paura per la variante inglese: i tifosi dell'Inghilterra non possono volare in Italia a causa delle norme anti-Covid (prevista quarantena di 5 giorni).