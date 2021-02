La Repubblica: "Diritti tv, le big spingono per il sì a DAZN. Ma le piccole si oppongono"

"Diritti tv, le big spingono per il sì a DAZN. Ma le piccole si oppongono", titola oggi La Repubblica. Le big della Serie A sono in pressing sulla Lega di A per accettare l'offerta di 840 milioni di euro messa sul piatto da DAZN, ma starebbero trovando l'opposizione delle piccole che vorrebbero arrivare anche ad una conclusione del dossier sui fondi di cui si è tanto parlato. Ma questa trattativa si è arenata dopo che la Juventus e altre big si sono allineate al no di Lotito. Proseguirà dunque il confronto in Lega Calcio per giungere ad una conclusione sulla complessa trattativa relativa ai diritti TV.