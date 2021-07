La Repubblica in apertura: "Azzurri, una notte sul confine tra belli e bellissimi"

"Azzurri, una notte sul confine tra belli e bellissimi", titola stamani in taglio basso La Repubblica. È il giorno di Italia-Belgio: il match dell'Allianz Arena vale l'accesso alle semifinali di Euro 2020. Gli Azzurri sfidano Lukaku, in attesa del responso definitivo su Hazard e De Bruyne, che restano in dubbio dopo gli infortuni rimediati contro il Portogallo.